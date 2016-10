Disney Cinemagic 10:40 bis 12:00 Trickfilm Die Hexe und der Zauberer USA 1963 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Land ohne König, ein ungewöhnliches Schwert und eine geheimnisvolle Vorsehung - in diesen Zeiten lebt der junge, unbeschwerte Ritterknecht Floh auf der Burg seines Stiefvaters Sir Ector. Allein der gute Zauberer Merlin erkennt, dass Floh zu Höherem bestimmt ist, und weiht ihn auf äusserst ungewöhnliche Weise in die Geheimnisse des Lebens ein. Zusammen erleben sie die tollsten und spannendsten Abenteuer, deren Höhepunkt ein Zauberwettstreit mit der bösen Hexe Madame Mim ist. Sieg oder Niederlage entscheidet über das Schicksal des Jungen und damit über das des ganzen Landes. Das zwölfjährige Waisenkind Arthur, genannt Floh, ahnt nicht von seiner Bestimmung - bis der Zauberer Merlin auf ihn aufmerksam wird und sich der Erziehung des Jungen annimmt. Als Fisch, Eichhörnchen und Vogel verwandelt lässt er Floh lehrreiche Abenteuer erleben, daunter einen Zauberwettstreit mit der bösen Hexe Madame Mim. Und als Arthur in den Besitz eines besonderen Schwertes kommt, steht er plötzlich vor einer schwierigen Wahl. Disneys zauberhafte Interpretation der berühmten Artus-Sage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Sword in the Stone Regie: Wolfgang Reitherman Drehbuch: Bill Peet Musik: George Bruns Altersempfehlung: ab 6