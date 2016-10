Silverline 03:15 bis 04:15 Mysteryserie Masters of Horror Right to Die USA 2007 Merken Ihre Haut ist schrecklich verbrannt und ihr Körper bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Nach einem Unfall liegt Abbey im Wachkoma. Cliff versucht seine Frau zu retten. Um das zu tun, muss er frische Haut beschaffen. Als er ein geeignetes Opfer gefunden hat, beginnt der gepeinigte Geist von Abbey an allen Rache zu nehmen, die aus ihrem Leid Profit schlagen. Ein unbarmherziger Rachefeldzug beginnt und auch Cliff steht auf ihrer Rechnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Donovan (Cliff) Corbin Bernsen (Ira) Robin Sydney (Trish) Anna Galvin (Dr. Loring) Xantha Radley (Abbey Thing) Julia Benson (Abbey Addison) Linda Sorenson (Pam) Originaltitel: Masters of Horror Regie: Rob Schmidt Drehbuch: John Esposito Kamera: Attila Szalay Musik: Joey Santiago Altersempfehlung: ab 18