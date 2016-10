Silverline 01:15 bis 02:15 Mysteryserie Masters of Horror Dreams in the Witch House USA 2005 Merken Der Collegestudent Walter Gilman beschäftigt sich mit interdimensionaler String-Theorie, die beweisen soll, dass es noch ein weiteres Universum gibt. Er mietet sich eine Dachkammer in einem heruntergekommenen Haus in dem alten, neuenglischen Städtchen Arkham. Verfolgt von entsetzlichen Alpträumen verliert Walter langsam den Bezug zur Realität. Er ist davon überzeugt, durch seine Studien ein Portal in ein Paralleluniversum mit diabolischen Mächten entdeckt zu haben und spürt, dass diese Mächte ihn langsam einnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ezra Godden (Walter Gilman) Susan Bain (Psychologist) Donna White (Librarian) David Nykl (CSI) Anthony Harrison (Detective) Terry Howson (Attendant) Campbell Lane (Masurewicz) Originaltitel: Masters of Horror Regie: Stuart Gordon Drehbuch: Mick Garris, H.P. Lovecraft, Dennis Paoli, Stuart Gordon Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 278 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 93 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 78 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 78 Min.