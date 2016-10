Silverline 22:15 bis 23:15 Mysteryserie Masters of Horror Pick Me Up USA 2005 Merken Walker liebt es zu trampen. Das Wandern auf den einsamen Landstraßen und das Hoffen auf das nächste Opfer, das ihn nichts ahnend mitnehmen wird, versetzt ihn jedes Mal in Ekstase. Auch Wheeler, ein psychopathischer brutaler Trucker, dessen Hobby darin besteht, jeden Anhalter, der sich ihm anbietet, mitzunehmen, um seine Mordgelüste zu stillen, ist ständig auf der Suche nach neuen Opfern. Was beide noch nicht wissen ist, dass sie ziemlich bald aufeinander stoßen werden! Ein Treffen, das ahnen lässt, dass einer blutigen Schlacht nichts mehr im Weg steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fairuza Balk (Stacia) Michael Moriarty (Jim Wheeler) Warren Kole (Walker) Laurene Landon (Birdy) Malcolm Kennard (Danny) Tom Pickett (Bus Driver) Peter Benson (Deuce) Originaltitel: Masters of Horror Regie: Larry Cohen Drehbuch: David J. Schow Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 18