Silverline 21:15 bis 22:15 Mysteryserie Masters of Horror Haeckel's Tale USA 2005 Die 13-jährige Tara ist gerade auf dem Weg nach Hause, als sie von Unbekannten in ein Auto gezerrt wird. Völlig verstört erwacht sie in einer Klinik. Tara ahnt, dass etwas Schreckliches mit ihr geschehen soll, denn die Nacht bricht bald herein und """"Es"""" wird bald aufwachen. Schauspieler: Steve Bacic (John Ralston) Micki Maunsell (Miz Carnation) Gerard Plunkett (Dr. Hauser) Derek Cecil (Ernst Haeckel) Pablo Coffey (Chester) Jon Polito (Montesquino) Warren Kimmel (Faron) Originaltitel: Masters of Horror Regie: John McNaughton Drehbuch: Mick Garris Musik: Nicholas Pike Altersempfehlung: ab 18