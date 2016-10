Silverline 20:15 bis 21:15 Mysteryserie Masters of Horror Incident on and off a Mountain Road USA 2005 Merken Als Ellen aufwacht, befindet sie sich auf einer einsamen Landstraße, doch was ist ihr bloß passiert? Alles, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie mit dem Auto unterwegs war und dann dieser furchtbare Unfall. Aber wo ist der Unfallgegner? In dem Wagen vor ihr sitzt keiner mehr, aber auf dem Sitz sind Blutspuren. Ohne viel nachzudenken macht sich Ellen auf den Weg, den Verletzten zu suchen. Ein großer Fehler, denn im nahe gelegenen Wald wartet etwas auf sie, das noch viel schlimmer ist als der Tod! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bree Turner (Ellen) Ethan Embry (Bruce) Angus Scrimm (Buddy) John DeSantis (Moonface) Heather Feeney (Young Woman) Originaltitel: Masters of Horror Regie: Don Coscarelli Drehbuch: Don Coscarelli, Stephen Romano Kamera: Jon Joffin Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 18