Silverline 18:55 bis 20:15 Horrorfilm Rec E 2007 TV-Reporterin Angela und ihr Kameramann begleiten nachts eine Feuerwehr-Crew. Alles ist ruhig, bis der Notruf einer alten Dame eingeht. Als sie eintreffen, hören sie fürchterliche Schreie. Die Reportage entwickelt sich zum teuflischen Albtraum: Gefangen in einem düsteren Gebäude, in dem das Böse lauert, nimmt das Grauen seinen Lauf. Es scheint, als ob ein mysteriöser Virus die Opfer zu blutgierigen Bestien mutieren lässt. Schauspieler: Manuela Velasco (Ángela Vidal) Ferrán Terraza (Manu) Jorge-Yamam Serrano (Polizist Joven) Pablo Rosso (Pablo) David Vert (Alex) Vicente Gil (Polizist Adulto) Martha Carbonell (Frau Izquierdo) Originaltitel: [Rec] Regie: Jaume Balagueró, Paco Plaza Drehbuch: Jaume Balagueró, Luis Berdejo, Paco Plaza Kamera: Pablo Rosso Musik: Oriol Tarragó Altersempfehlung: ab 18