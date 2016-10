Silverline 17:15 bis 18:55 Krimi The Mule AUS 2014 Nach einer Vorlage von Jaime Browne 20 40 60 80 100 Merken Um seinem spielsüchtigen Vater aus der Schuldenfalle zu helfen, lässt sich der grundsätzlich brave Fernsehtechniker Ray Jenkins von seinem vermeintlich besten Kumpel breitschlagen, zwanzig Kondome voller Heroin in seinem Magen von Thailand nach Australien zu schmuggeln. Doch am Flughafen daheim erwartet ihn bereits der bissige Zollfahnder Croft mit seiner Mannschaft. Als Ray sich einer Durchleuchtung verweigert, was er darf, setzt ihn Croft für sieben Tage in einem überwachten Hotelzimmer fest. Nun gilt es, Stuhlgang zu vermeiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugo Weaving (Croft) Angus Sampson (Ray Jenkins) Leigh Whannell (Gavin) Ewen Leslie (Paris) Geoff Morrell (John O'Hara) Georgina Haig (Jasmine Griffiths) Noni Hazlehurst (Judy Jenkins) Originaltitel: The Mule Regie: Tony Mahony, Angus Sampson Drehbuch: Jaime Browne, Angus Sampson, Leigh Whannell Kamera: Stefan Duscio Musik: Cornel Wilczek, Mikey Young Altersempfehlung: ab 16