Silverline 15:15 bis 17:15 Drama There be Dragons E, USA 2011 Die blutigen Auseinandersetzungen des spanischen Bürgerkrieges trennen in den 1930er Jahren zwei junge Männer, die seit ihrer Kindheit Freunde waren. Josemaría wählt den Weg der Liebe und des Friedens. Er wird Priester und kümmert sich in einer Zeit, in der Geistliche systematisch exekutiert werden, aufopferungsvoll um alle, die seinen Beistand brauchen. Seine Vision einer engen christlichen Gemeinschaft in der Alltags- und Arbeitswelt, er nennt sie Opus Dei, gewinnt immer mehr Anhänger. Manolo dagegen ergibt sich dem Hass und wird zum Spion der Faschisten, als die schöne Revolutionärin Ildiko seine Liebe nicht erwidert. Viele Rebellen finden seinetwegen den Tod. Eines Tages stehen sich der Priester und der Verräter an der spanischen Grenze gegenüber. Schauspieler: Charlie Cox (Josemaria) Wes Bentley (Manolo) Dougray Scott (Robert) Unax Ugalde (Pedro) Olga Kurylenko (Ildiko) Pablo Lapadula (Isidoro) Golshifteh Farahani (Leila) Originaltitel: There Be Dragons Regie: Roland Joffé Drehbuch: Roland Joffé Kamera: Gabriel Beristain Musik: Robert Folk, Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 16