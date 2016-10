Silverline 10:30 bis 12:00 Krimi The Ministers USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Der Film handelt von einer jungen Polizistin, deren Vater vor einigen Jahren von einer Gruppe, die als """"Die Minister"""" bekannt war, ermordet wurde. Jetzt haben die """"Minister"""" wieder damit begonnen, Menschen zu töten. Da sie ihren Vater rächen will, macht sie sich auf die Jagd nach den Verbrechern. Als sie einen Mann kennenlernt und sich in ihn verliebt, weiß sie allerdings nicht, daß auch er zu dieser Gruppierung gehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Leguizamo (Dante) Harvey Keitel (Joseph Bruno) Florencia Lozano (Celeste Santana) Diane Venora (Gina Santana) Wanda de Jesus (Captain Diaz) Manny Perez (Detective Manso) Saul Stein (Detective Demarco) Originaltitel: The Ministers Regie: Franc Reyes Drehbuch: Franc Reyes Musik: George Acogny Altersempfehlung: ab 16