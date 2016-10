Silverline 08:45 bis 10:30 Actionfilm The Last Saint NZ 2014 20 40 60 80 100 Merken Um seine drogenabhängige Mutter zu unterstützen und ihr aus der Drogensucht und in ein neues Leben zu helfen, beschließt der unscheinbare Teenager Minka die Grenzen der Legalität zu überschreiten. Über seinen Vater, ein Gangster und Stripklub-Besitzer, kommt Minka in Kontakt mit dem soziopathischen Drogendealer Pinball, für welchen er zu arbeiten beginnt. Immer wie mehr verliert sich Minka in der Unterwelt von Auckland. Bald schon muss er sich entscheiden, ob er ein Gangster ist oder der letzte Heilige in einer Welt voller Drogen, Sex und Gewalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beulah Koale (Minka) Calvin Tuteao (Joe) Joseph Naufahu (Pinball) Xavier Horan (Tiger) Joy Vaele (Lia) Colin Moy (Spanner) Sophia Huybens (Zoey) Originaltitel: The Last Saint Regie: Rene Naufahu Drehbuch: Rene Naufahu Musik: OJ Raj, Thomas Rose Altersempfehlung: ab 16

