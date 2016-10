Silverline 07:25 bis 08:45 Krimi The Hooligan Wars GB 2012 20 40 60 80 100 Merken Als sich der Profifußballer Andy Hollington am Bein schwer verletzt, will sein Verein ihn nicht mehr haben und schmeißt ihn raus. Seiner Existenzgrundlage beraubt, muss sich der Kicker etwas einfallen lassen, zumal er in Kürze Vater wird. Von seinem Ersparten kauft er einen Eiswagen, doch er bekommt an seinem Platz bald Ärger mit der Konkurrenz, und als er sich wehrt, geht sein Wagen in Flammen auf. Verzweifelt wendet sich Andy an den dubiosen Nick Brooks, der ihm das Geld für einen neuen Wagen leiht und ihn beschützt, doch Nick macht das keineswegs ohne Hintergedanken, denn dafür soll Andy neben Eis auch Drogen verkaufen. Widerwillig fügt sich der EX-Fußballer seinem Schicksal, aber dann kommt es zu einer Katastrophe und Andy muss sich entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Nevern (Andy Hollington) Glen Murphy (D.I. Holden) Peter Barrett (Nick Brooks) Simon Phillips (Rowley) Charlotte Lewis (Stacey Blake) Glyn Grimstead (D.S. Driscoll) Lorraine Stanley (Cookie) Originaltitel: The Ice Cream Wars Regie: Paul Tanter Drehbuch: Paul Tanter Altersempfehlung: ab 16