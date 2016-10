Disney XD 03:35 bis 03:55 Trickserie Phineas und Ferb Phineas und Ferb: Sommer in Gefahr Teil 1 USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Doofenschmirtz's neuester Inator verändert die Position der Erde. Sie liegt nun weiter von der Sonne entfernt als zuvor, was ein plötzliches Ende des Sommers zur Folge hat. Die Kids suchen gemeinsam mit Helfern aus aller Welt einen Weg dies rückgängig zu machen. Unterdessen kämpft die OOCA mit Liebes Muffin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire