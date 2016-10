Disney XD 07:25 bis 07:35 Trickserie Phineas und Ferb Die doppelte Candace USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch Phineas und Ferbs neue Erfindung werden aus einer Candace zwei. Die eine Candace ist nur damit beschäftigt, ihre Brüder auffliegen zu lassen, und die andere damit, Jeremy anzuhimmeln. Aber obwohl es nun Candace zweimal gibt, ist sie weder bei Jeremy erfolgreich noch damit, ihre Brüder auffliegen zu lassen. Am Ende kann Candace wenigstens einen kleinen romantischen Moment mit Jeremy genießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire