National Geographic 03:35 bis 05:10 Dokumentation Before the Flood USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken 2014 ernannte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon Hollywood-Star Leonardo DiCaprio zum neuen Friedensbotschafter der Vereinten Nationen. Der Schauspieler sei eine glaubwürdige Stimme der Umweltbewegung und könne durch seinen hohen Bekanntheitsgrad viel bewirken, so die Begründung. Zwei Jahre lang reiste DiCaprio um die Welt. Er traf Staats- und Regierungschefs und hielt im Frühjahr 2016 eine stürmische Rede vor den Vereinten Nationen. Der Film "Before the Flood" begleitet den Star auf seinem spannenden Trip, bei dem es um die Zukunft der Menschheit geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elon Musk (Himself) Pope Francis (Himself) Ban Ki-Moon (Himself) Bill Clinton (Himself) Leonardo DiCaprio (Himself) John Kerry (Himself) Barack Obama (Himself) Originaltitel: Before the Flood Regie: Fisher Stevens Drehbuch: Mark Monroe Musik: Mogwai, Trent Reznor, Atticus Ross, Gustavo Santaolalla