National Geographic 19:20 bis 20:10 Dokumentation Supercars - Die Luxuswerkstatt Chevrolet Camaro GB 2015 2016-11-06 12:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Amerikanische Muscle Cars sind in Großbritannien enorm angesagt. Von daher war es nur eine Frage der Zeit, bis Afzal Kahn seine Mechaniker Ralph und Ranen in die USA schickt, um einen dieser Superschlitten aufzutreiben. Tatsächlich werden die beiden fündig und bringen einen Chevrolet Camaro mit nach Hause. In ihrer Werkstatt machen sie sich daran, das kraftvolle Fahrzeug komplett zu überholen und an die britischen Bedürfnisse anzupassen. So bekommt der Chevy u.a. eine neue Aufhängung, ein neues Design und natürlich ein Rechtssteuer spendiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Supercar Megabuild