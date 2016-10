National Geographic 14:50 bis 15:45 Dokumentation Generäle auf dem Schlachtfeld Hitlers Ardennenoffensive GB 2009 2016-11-05 08:15 Dolby 16:9 Merken Mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 brach Hitler den Zweiten Weltkrieg vom Zaun. In den folgenden Jahren eilten der Diktator und die Wehrmacht von Sieg zu Sieg - bis im Winter 1942/43 die Schlacht um Stalingrad den Vormarsch zum Stehen brachte. Nun gerieten die Deutschen mehr und mehr in die Defensive. Im Herbst 1944 war die Lage aussichtslos. Doch kurz vor Weihnachten spielte Hitler seine letzte Trumpfkarte aus: eine gewaltige Offensive im Westen - die Ardennenoffensive. Feldmarschall Walter Model, ein glühender Nationalsozialist und treuer Anhänger des "Führers", leitete die Operation. Das Kommando der Gegenseite lag in den Händen des amerikanischen Generals Omar Bradley. Seine Truppen wurden von den Deutschen völlig überrascht und gerieten zunächst massiv unter Druck: Wenn Bradley die Offensive nicht würde stoppen können, bedeutete dies das Ende der geplanten alliierten Invasion des Deutschen Reiches. Das amerikanische Oberkommando unter General Dwight D. Eisenhower erkannte die drohende Gefahr und handelte unverzüglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Generals at War