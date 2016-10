National Geographic 08:50 bis 09:35 Dokumentation Brain Games Höhere Macht USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibt es eine höhere Macht? Einen Gott, der die Geschicke auf der Erde lenkt? Milliarden weltweit jedenfalls glauben an die Existenz eines der Menschheit übergeordneten Wesens. Aber warum ist das so? Wurde uns der Glaube gewissermaßen einprogrammiert? Und was genau spielt sich im Gehirn ab? Anhand neuster Erkenntnisse aus dem Bereich der Neurophysiologie und spannender Experimente mit der versteckten Kamera versucht "Brain Games", sich dem Phänomen Glauben wissenschaftlich zu nähern. Es geht dazu an einen Ort, der für diese Mission prädestiniert ist: Die Heilige Stadt Jerusalem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jason Silva Originaltitel: Brain Games