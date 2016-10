National Geographic People 03:05 bis 03:50 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Endstation Bangkok GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Angela Carnegie aus Chicago will Heroin aus Thailand schmuggeln, um sich mit dem Erlös den Grundstein für ein neues Leben zu legen. Nachdem man sie am Flughafen von Bangkok verhaftet hat, wird sie zu einer lebenslänglichen Strafe in einem berüchtigten Bangkoker Gefängnis verurteilt. Weil sie die Aussicht auf ein Leben hinter Gittern nicht ertragen kann, unternimmt sie einen Selbstmordversuch, der jedoch scheitert. Während sie sich noch davon erholt und sich um eine heroinabhängige Mitgefangene kümmert, hat Angela plötzlich einen Moment der Erleuchtung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad