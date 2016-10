National Geographic People 19:30 bis 20:15 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Bären und Bienen USA 2014 2016-11-01 15:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Gabriel geht erneut auf Truthahn-Jagd, und diesmal hat er endlich Erfolg. Thorn vermutet, dass es ein Bär war, der sich an seinen Vorräten bediente. Mit einem Ritual will Thorn seinen Geist mit dem des Bären verbinden und ihn so davon abhalten, noch einmal ins Camp zurückzukehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die