National Geographic People 17:15 bis 17:55 Dokumentation Die Wildtier-Retter Stinkige Aktion USA 2015 2016-11-02 14:25 Stereo 16:9 HDTV

Der kleine Virginia-Uhu Igor hat sich bei einem Sturz offenbar am Kopf verletzt. Sobald er sich erholt hat, muss Kristin ihm das Fliegen und Jagen beibringen. Nur dann kann er wieder ausgewildert werden. Auch Nikki bereitet acht junge Waschbären, die in Gefangenschaft aufgewachsen sind, auf ein Leben in Freiheit vor. Bei Murmeltier Grady hingegen ist es fraglich, ob er jemals wieder in der Wildnis leben kann, denn er hinkt stark mit einem Hinterbein. Nancy wiederum muss ein dehydriertes Stinktier-Baby aufpäppeln, während Brigette einen Fuchs rettet, der sich in einem Gartenzaun verfangen hat.

Originaltitel: Bandit Patrol