Dokumentation Tiere außer Rand und Band Voll verschätzt USA 2015 Ein aggressiver Bengalischer Tiger nutzt die Gunst der Stunde, als der Reiter eines Elefanten seine Sprungkraft massiv unterschätzt. Die Folgen sind dramatisch. Außerdem gerät eine Safarigruppe in eine tierisch brenzlige Situation, die ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Last but not least stehen in dieser Episode komische bis brandgefährliche Kollisionen zwischen unterschiedlichen Spezies auf dem Programm - mit verblüffendem Ausgang. Originaltitel: Animals Gone Wild