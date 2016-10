National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Wildes Kolumbien Chiribiquete: Das Herz des Amazonas NL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Parque Nacional Natural Chiribiquete ist einer von Kolumbiens reichhaltigsten Nationalparks, tief im Amazonas. Er ist geprägt von Canyons und Wasserfällen, von Flüssen, Seen und Regenwäldern und einer unglaublichen Vielfalt an Leben. Biologin Blanca Huertas und Fotograf Francisco Forero reisen ins Herz des Chiribiquetes. Zwei Tage lang fangen sie bei ihrer Suche nach neuen Tierarten atemberaubende Aufnahmen ein und begeben sich auf die Spuren alter Zivilisationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Colombia