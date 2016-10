National Geographic Wildlife 11:15 bis 12:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Hundekrawall im Hause Simpson USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Popstar Ashlee Simpson braucht Cesars Hilfe. Hemingway, ihre englische Bulldogge, ist eigentlich ganz süß - aber leider auch aggressiv. Ashlee und ihr Mann Pete Wentz erwarten gerade ihr erstes Kind. Natürlich machen sich die beiden Gedanken: Wie wird das Tier auf das Baby reagieren? In der Hoffnung, ein zweiter Hund würde helfen, schaffen sich Ashlee und Pete die Bulldogge Rigby an. Doch damit wird alles nur noch schlimmer.Offenbar wird es Zeit, Cesar Millan anzurufen. Der muss sich auch um den Retriever Cricket kümmern. Das Tier greift alles an, was sich auch nur in die Nähe seines Futternapfs wagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer