National Geographic Wildlife 05:20 bis 05:45 Dokumentation Spiel des Lebens Großkatzen CZ 2015 2016-10-30 23:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Schlank, schön und wahnsinnig schnell: Geparden gehören eigentlich zu den Gewinnern im Spiel des Lebens. Doch sie stehen längst auf der Liste der bedrohten Arten. Die Ursache hierfür ist wie so häufig der Mensch. Im Reich der wilden Tiere gehören Geparden trotz allem zur herrschenden Klasse. Das gilt noch deutlicher für den Löwen. Nicht umsonst wird die riesige Raubkatze auch König der Tiere genannt. Und in der Nahrungskette rangieren Löwen ohnehin ganz oben. Weitere Verwandte der afrikanischen Großkatzen stehen bei "Spiel des Lebens" ebenfalls auf dem Programm: Schneeleoparden, Pumas und Tiger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race of Life

