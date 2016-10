Kinowelt 02:35 bis 04:05 Horrorfilm SAW II USA, CDN 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Jigsaw-Killer hat seine Mission noch nicht beendet. Für die nächste Lektion in Sachen "Wert des Lebens" hat er bereits neue "Schüler" gefunden. Nachdem ein Mordopfer entdeckt wird, an dem Jigsaw deutlich seine Handschrift hinterlassen hat, nimmt Detective Eric Matthews seine Spur auf. Erstaunlich schnell schafft er es, ihn zu finden - nur um festzustellen, dass der Fahndungserfolg Teil eines mörderischen Spiels ist. Denn das Mastermind hält acht Menschen an einem unbekannten Ort gefangen, die genau zwei Stunden Zeit haben, der Todesfalle zu entkommen, bevor das tödliche Nervengas in ihren Adern zu wirken beginnt. Hilflos muss Matthews das mörderische Spiel auf dem Monitor verfolgen. Doch damit nicht genug: Unter den verängstigten Opfern entdeckt er seinen eigenen Sohn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobin Bell (Jigsaw / John Kramer) Shawnee Smith (Amanda Young) Donnie Wahlberg (Eric Matthews) Franky G (Xavier Chavez) Glenn Plummer (Jonas Singer) Beverley Mitchell (Laura Hunter) Dina Meyer (Detective Allison Kerry) Originaltitel: Saw II Regie: Darren Lynn Bousman Drehbuch: Leigh Whannell, Darren Lynn Bousman Kamera: David A. Armstrong Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 18