Kinowelt 17:00 bis 18:40 Komödie Down with Love - Zum Teufel mit der Liebe USA, D 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken New York City 1963: Die feministische Autorin Barbara Novak lebt und schreibt frei nach der Devise: Sex ohne Liebe? Frauen erhebt euch! Sie ist bekannt für ihre emanzipierten Ratgeber für Frauen und möchte ihr neues Buch "Down with Love" veröffentlichen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wird ihr Buch zu einem vollen Erfolg. Von den Frauen geliebt und in der Männerwelt verhasst, trifft die Schriftstellerin auf den Journalisten und Playboy Catcher. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch ein falsches Spiel den harten Kern der starrköpfigen Feministin zu knacken und somit ihre eigene emanzipierte Theorie ad absurdum zu führen. "'Down With Love' ist eine wunderbare Hommage an das goldene Zeitalter der klassischen Doris-Day-Rock-Hudson-Komödie: Im Technicolor-Retro-Look der post-modernen Comedy der sechziger Jahre inszenierte Peyton Reed ('Girls United') Renée Zellweger und Ewan McGregor als neues ungleiches Traumpaar der Gegenwart in einer Produktion von Bruce Cohen und Dan Jinks ('American Beauty')." (Quelle: Blickpunkt:Film) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Renée Zellweger (Barbara Novak) Ewan McGregor (Catcher Block) Sarah Paulson (Vikki Hiller) David Hyde Pierce (Peter MacMannus) Tony Randall (Theodore Banner) Rachel Dratch (Gladys) Jack Plotnick (Maurice) Originaltitel: Down with Love Regie: Peyton Reed Drehbuch: Eve Ahlert, Dennis Drake Kamera: Jeff Cronenweth Musik: Marc Shaiman