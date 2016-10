Kinowelt 06:45 bis 08:20 Thriller Die 21 Stunden von München USA 1976 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Olympischen Spiele in München im Jahr 1972 wurden zum Schauplatz eines blutigen Terroraktes: Am 5. September 1972 dringen Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" in das israelische Haus im Olympiadorf ein, verwunden zwei israelische Sportler durch Schüsse schwer - sie sterben später an ihren Verletzungen - und nehmen neun weitere als Geiseln. Für die Freilassung der Geiseln fordern sie, mehr als 200 politische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen sowie die führenden Köpfe des Baader-Meinhoff-Komplexes zu entlassen. Doch Israel will nicht einlenken und so plant der deutsche Krisenstab einen Zugriff auf die Terroristen, um die Geiseln zu befreien. Als der kompromisslose Anführer der Palästinenser, Issa, erkennt, dass die Situation ausweglos ist, werden auch die verbliebenen neun israelischen Sportler hingerichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Holden (Dr. Manfred Schreiber) Shirley Knight (Anneliese Graes) Franco Nero (Issa) Anthony Quayle (General Zamir) Richard Basehart (Willy Brandt) Georg Marischka (Hans-Dietrich Genscher) Noel Willman (Bruno Merk) Originaltitel: 21 Hours at Munich Regie: William A. Graham Drehbuch: Edward Hume, Howard Fast Kamera: Jost Vacano Musik: Laurence Rosenthal Altersempfehlung: ab 12