Kinowelt 05:15 bis 06:45 Krimi My Son, My Son, What Have Ye Done USA, D 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Detective Havenhurst wird mit seinem Team zu einem Einsatz in einen Vorort von San Diego gerufen. Der Fall scheint klar. Der Tatverdächtige Brad McCullum hat seine eigene Mutter mit dem Schwert erstochen und sich anschließend mit Geiseln im gegenüberliegenden Haus verschanzt. Auf der Suche nach einem Motiv dringt Havenhurst mithilfe McCullums Freundin Ingrid immer weiter in die Psyche des Killers ein. Was er entdeckt, ist ein Mensch, der von inneren Stimmen getrieben sein ganzes Leben lang am Rande des Wahnsinns balancierte. Die lang erwartete erste Zusammenarbeit zweier Regielegenden! David Lynch präsentiert Werner Herzogs bizarre, von wahren Begebenheiten inspirierte Reise in die Psyche eines Killers. "So gelang ein durchaus bemerkenswerter Thriller, der keinem klassischen Auflösungsmuster folgt und sich stattdessen ganz auf die Psyche des Täters konzentriert." (Quelle: Teleschau - Der Mediendienst) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Willem Dafoe (Detective Hank Havenhurst) Michael Shannon (Brad MacAllam) Chloë Sevigny (Ingrid Gudmundson) Brad Dourif (Onkel Ted) Udo Kier (Lee Meyers) Loretta Devine (Miss Roberts) Michael Peña (Detective Vargas) Originaltitel: My Son, My Son, What Have Ye Done Regie: Werner Herzog Drehbuch: Herbert Golder, Werner Herzog Kamera: Peter Zeitlinger Musik: Ernst Reijseger Altersempfehlung: ab 12

