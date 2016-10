TNT Comedy 03:20 bis 03:40 Comedyserie 2 Broke Girls Eine juckende Angelegenheit USA 2013 16:9 Merken Caroline hat sich mit ihrem Exfreund Andy zu einem Sex-Date getroffen. Als sie am nächsten Morgen ein unangenehmes Jucken im Schritt spürt, gerät die Blondine in Panik: Offenbar hat sie sich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt! Unterdessen versucht Han, online eine Frau für sich zu finden, wird dabei jedoch ein ums andere Mal enttäuscht. Schließlich bietet Max an, ihrem Boss zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ryan Hansen (Andy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Phill Lewis Drehbuch: Laura Kightlinger Kamera: Christian La Fountaine