TNT Comedy 20:15 bis 22:05 Komödie Familie Klumps und der verrückte Professor USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Professor Sherman Klump (Eddie Murphy) ist überglücklich: Seine hübsche Kollegin Denise (Janet Jackson) erwidert seine Liebe und die Entdeckung eines Verjüngungstrunks lässt seine berufliche Karriere erblühen. Nur Zweitpersönlichkeit Buddy Love trübt das Glück: In unpassenden Momenten bricht das sexistische Alter Ego durch und bringt Sherman in missliche Lagen. Als Buddy schließlich auch noch die Heiratspläne des Professors durchkreuzt, schreitet dieser zur Tat. Mit Hilfe von Denise' bahnbrechender DNA-Forschung extrahiert er das Buddy-Love-Gen aus seinem Körper und isoliert es in seinem Labor. Doch ein unglücklicher Unfall mit einem Hundehaar lässt aus dem bläulichen Gen-Brei einen neuen Mensch entstehen: Buddy Love. Dieser kann nun in einem eigenen Körper uneingeschränkt sein Unwesen treiben und seinen (Hunde-)Trieben freien Lauf lassen. Zusätzlich zeigen sich bei Sherman unschöne Nebenwirkungen: Der Verlust seines Alter Ego löst einen schweren, sich langsam ausbreitenden Gehirnschaden aus. Der Countdown bis zur öffentlichen Vorführung seines Verjüngungstrunks läuft und für Professor Klump gibt es nur einen Ausweg: Er muss sich wieder mit Buddy vereinigen. Doch der hat ganz andere Pläne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Sherman Klump / Buddy Love / Granny Klump / Mama Klump / Pap) Janet Jackson (Denise Gaines) Larry Miller (Dean Richmond) John Ales (Jason) Richard Gant (Herr Gaines) Anna Maria Horsford (Frau Gaines) Melinda McGraw (Leanne Guilford) Originaltitel: The Nutty Professor II: The Klumps Regie: Peter Segal Drehbuch: Barry W. Blaustein, David Sheffield, Paul Weitz, Chris Weitz Kamera: Dean Semler Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12