TNT Comedy 19:30 bis 19:50 Comedyserie 2 Broke Girls Das Enthüllungsbuch USA 2013 16:9 Merken Carolines Vater Martin bittet seine Tochter und Max zu einem dringenden Besuch ins Gefängnis. Eine ehemalige Mitarbeiterin will ein Enthüllungsbuch veröffentlichen und schreibt in ihrem Machwerk auch, dass sie eine Affäre mit ihm hatte. Während schon Gerüchte die Runde machen, will Caroline mit Sandra in der "Piers Morgan Show" auftreten, um ihren Vater vor laufender Kamera zu verteidigen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Steven Weber (Martin Channing) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Lonny Price Drehbuch: Michelle Nader Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12