TNT Comedy 13:05 bis 14:45 Komödie Le professeur Foldingue USA 1996 Nach dem Film von Jerry Lewis und Bill Richmond 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Universitätsprofessor Sherman Klump hat ein schwergewichtiges Problem: 400 Pfund bringt er auf die Waage, Klamotten gibt es für ihn nur in Sondergrößen, und Fettwülste zieren seinen voluminösen Körper. Großes Pech für den sympathischen Mann, wird er doch immer wieder zur Zielscheibe gutmütigen Spottes. Nicht nur seine Fettleibigkeit, auch seine Tollpatschigkeit - gerade sind ihm Hunderte von Hamstern ausgebüchst - bereiten ihm Probleme. Direktor Dean Richmond macht ihm eindeutig klar, dass es so nicht weitergehen kann, und er baldige Erfolge zu sehen wünscht. Klump arbeitet an einer Schlankheitsformel, konnte aber den wissenschaftlichen Durchbruch noch nicht erzielen. Als er den attraktiven Neuzugang an der Uni, die junge und hübsche Chemieprofessorin Carla Purty, zum ersten Mal sieht und sich bis über beide Ohren verknallt, gerät er in ein Dilemma: Wer will schon so einen Moppel wie ihn zum Lover! Nichtsdestotrotz lädt er sie zu einem Rendezvous ein, das in einem Fiasko endet. Der dicke Professor wird zum Gespött eines Komikers. Voller Verzweiflung zieht er sich in sein Labor zurück und testet sein Schlankheitsmittel im Eigenversuch: Mit bahnbrechendem Erfolg: Aus dem Dickwanst wird der muskulöse Frauenheld Buddy Love, der mit seiner Schnodderschnauze und perfekten Maßen bestens bei Carla ankommt. Die ganze Uni staunt über den fremden Draufgänger, vermisst aber gleichzeitig auch Professor Klump, der nie dort ist, wo auch Buddy ist. Auch macht sich Buddy mit seinem coolen Gehabe unbeliebt und das nicht nur bei Carla: Sherman selbst muss immer wieder das ungehobelte Benehmen seines anderen Ichs ausbaden. Der schusselige Professor weiß, dass er irgendwie aus dieser Zwickmühle herausfinden muss, zudem sein Alter Ego einen finsteren Plan schmiedet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Sherman Klump / Buddy Love / Lance Perkins / Papa Klump / Ma) Jada Pinkett Smith (Carla Purty) James Coburn (Harlan Hartley) Larry Miller (Dean Richmond) Dave Chappelle (Reggie Warrington) John Ales (Jason) Patricia Wilson (Dean's Secretary) Originaltitel: The Nutty Professor Regie: Tom Shadyac Drehbuch: Jerry Lewis , Bill Richmond, David Sheffield, Barry W. Blaustein, Tom Shadyac, Steve Oedekerk Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12