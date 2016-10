TNT Comedy 09:20 bis 09:45 Comedyserie Keine Gnade für Dad Sean, der Unverkrampfte USA 2002 16:9 Merken Die Finnertys haben Seans Arbeitskollegen Paul zum Abendessen eingeladen. Sean will sich bei Paul entschuldigen, da er in der Arbeit herumposaunt hat, dass Paul schwul ist. Das Abendessen findet allerdings in äußerst angespannter Atmosphäre statt, denn Sean weiß nicht, wie er sich Paul gegenüber verhalten soll. Auch Tochter Lily benimmt sich äußerst merkwürdig und ist eifersüchtig wegen Dean. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Chris Kelly Kamera: Thom Marshall Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6

