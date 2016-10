History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Terra X Die Macht der Jahreszeiten: Herbst und Winter (2/2) Die Macht der Jahreszeiten (2/2): Herbst & Winter D 2013 Stereo 16:9 Merken Mit dem Farbwechsel der Blätter reagiert die Vegetation im Herbst auf das schwindende Licht, doch in der Landwirtschaft herrscht jetzt Hochbetrieb. Auch der Zug der Kraniche gen Süden kündet vom Sommerende. Auf der Ostseehalbinsel Darß machen sie zu Tausenden Rast. Weiter westlich ziehen Stürme heran. Experten prophezeien, dass die Herbststürme an Stärke zunehmen werden. Der Winter bedeutet Eis und Schnee. Die weiße Pracht schützt den Boden vor der eisigen Kälte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12