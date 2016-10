History 22:10 bis 23:00 Abenteuerserie Aufstand der Barbaren Alarich USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das Römische Reich ist die erste Supermacht der Welt. Doch die hohen Kosten, um die Barbaren in Schach zu halten, belastet die einst mächtige Armee. Das Reich spaltet sich in zwei Machtbereiche. Als sich das oströmische gegen das weströmische Reich wendet, stehen die Goten zwischen den Fronten. Alarich führt seine Leute vor die Tore Roms und landet den ersten Sieg in einer Reihe von vielen gegen die kaiserliche Macht. Die Barbaren setzen zum tödlichen Schlag an, indem die Hunnen, die Vandalen und die Goten die römische Expansion Stück für Stück zurückdrängen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gavin Drea (Alarich) Originaltitel: Barbarians Rising Altersempfehlung: ab 16