Die Bibel - Rätsel der Geschichte Turmbau zu Babel GB 2014 In der Bibel ist zu lesen, dass Gott beim Bau des Turms von Babel den Menschen die Sprache gab. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Turm wirklich existierte, und wenn ja, wo er sich befand. Wie andere Orte aus dem Buch Genesis, z.B. der Garten Eden oder die Arche Noah, ist seine Lage undefinierbar. Der Ägyptologe David Rohl hat Jahre damit verbracht, die Geschichte dahinter zu erforschen. Er glaubt, dass er einer Verwechslung in der Bibel auf die Spur gekommen ist, die den wahren Standort des Turms verraten könnte. Originaltitel: Secrets of the Bible Altersempfehlung: ab 12