History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte Der Heilige Gral GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der Heilige Gral ist eines der berühmtesten religiösen Relikte aller Zeiten. Unzählige Menschen haben die ganze Welt abgesucht, um den Becher zu finden, den Jesus beim letzten Abendmahl benutzte, aber alle kamen mit leeren Händen zurück. Jetzt glaubt ein Mann, die Antwort gefunden zu haben. Nachdem er viele Jahre zu diesem Thema recherchiert hat, glaubt er, eine Verbindung zwischen dem Gral und einem geheimnisvollen Ritterorden gefunden zu haben, der gleichzeitig mit den ursprünglichen Geschichten über das Relikt bekannt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Bible Altersempfehlung: ab 12