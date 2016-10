History 17:20 bis 18:05 Dokumentation Mythen der Geschichte Das verschollene Schiff in der Wüste GB, AUS 2014 Stereo 16:9 Merken Die Mojave-Wüste in Südkalifornien soll etwas wahrhaft Erstaunliches beherbergen - ein Schiffswrack samt Gold und Kostbarkeiten. Doch wie soll ein Schiff mitten in die Wüste gelangt sein? Im Jahr 1870 begibt sich der Kriegsveteran und Goldgräber Charley Clusker auf die gefährliche Suche. Die Geschichte, die ihm die Indianer vom Stamm der Cahuilla erzählt haben, führt ihn auf die Spur zu dem legendären, verschollenen Schiff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12