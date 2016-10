History 15:00 bis 16:00 Dokumentation Terra X Casanova: Die Kunst der Verführung Casanova - die Kunst der Verführung D 2013 Stereo 16:9 Merken Der Film erzählt Aufstieg und Fall eines Mannes, dem die Frauen reihenweise zu Füßen lagen: Giacomo Casanova. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, wurde er eine der schillerndsten Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts. Terra X wagt einen Blick hinter die üblichen Klischees und zeigt den berühmten Venezianer als Denker, Revolutionär und Feministen. Ein Team von Experten gibt Einblicke in das facettenreiche Seelenleben Casanovas. In aufwändigen Spielszenen, größtenteils an Originalschauplätzen gedreht, erzählt der Film die wahre Geschichte des großen Verführers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12