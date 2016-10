An Bord eines Shuttles, das die Zerstörung der Enterprise durch einen Energiewirbel aufgezeichnet hat, steht Picard (Patrick Stewart) plötzlich einem weiteren Picard gegenüber, der aus einer Zeit kommt, die sechs Stunden in der Zukunft liegt und völlig desorientiert ist. Das Double kann nicht mitteilen, was geschehen ist und der echte Picard sorgt sich, dass er und seine Crew von einer Zeitschleife gefangen werden könnten. Und tatsächlich nähert sich ein Energiewirbel der Enterprise. Da Picard von Energieblitzen angegriffen wird, vermutet Troi, dass der Wirbel hauptsächlich hinter ihm her ist. In Google-Kalender eintragen