Syfy 21:30 bis 22:00 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Schwestern der Nacht USA 2011 Stereo 16:9 Darth Sidous macht sich Sorgen, als die Macht der skrupellosen Asajj Ventress immer größer wird und befiehlt Count Dooku, sie ermorden zu lassen. Doch der Anschlag auf Ventress' Leben misslingt, und sie kehrt mit schrecklichen Racheplänen zu ihrem Clan, den "Schwestern der Nacht", zurück. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Giancarlo Volpe, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Katie Lucas Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12