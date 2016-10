Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Jagd nach Ziro USA 2010 Stereo 16:9 Merken Nachdem Ziro von den Hutts aus dem Gefängnis befreit wurde, machen sich Obi-Wan Kenobi und Quinlan Vos auf den Weg, ihn wieder einzufangen. Allerdings wird Ziro währenddessen ohne Umschweife von fünf Hutt-Familien auf Nal Hutta vor Gericht gestellt. Seine einzige Chance auf Rettung scheint seine frühere Geliebte Sy Snootles zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Steward Lee, Dave Filoni Drehbuch: Craig W. van Sickle Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12