Syfy 19:20 bis 19:45 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Attentäter USA 2010 Stereo 16:9 Ashoka wird immer wieder von Visionen heimgesucht, in denen Aurra Sing noch lebt und versucht, die Senatorin Padmé Amidala zu töten. Spätestens, als Ashoka die Senatorin auf ihrer Reise zur Konferenz von Senator Bail Organa begleiten und beschützen soll, muss sie sich ihren eigenen Ängsten stellen. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy, Dave Filoni Drehbuch: Katie Lucas Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12