Syfy 09:10 bis 09:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Regeneration USA 2003 Stereo 16:9 Merken Ein Forschungsteam findet am Polarkreis Trümmer eines Raumschiffs sowie mehrere tiefgefrorene Körper einer fremden Spezies. Als die Wissenschaftler bei der Untersuchung der vermeidlichen Leichen plötzlich von einem der Außerirdischen angegriffen werden, setzen sie einen Notruf ab, welcher von der Enterprise gehört wird. Doch das Rettungsmanöver droht bald in einer Katastrophe zu enden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Vaughn Armstrong (Admiral Forrest) Jim Fitzpatrick (Cmdr. Williams) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) John Short (Drake) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Michael Sussman, Phyllis Strong Kamera: Marvin Rush Musik: Diane Warren

