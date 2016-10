13th Street 22:50 bis 23:40 Krimiserie Law & Order Tod im Hotelzimmer USA 1996 Stereo 16:9 Merken Der Sohn eines ermordeten Mannes ist an Leukämie erkrankt und liegt im Sterben. Die Staatsanwälte McCoy (Sam Waterston) und Ross (Carey Lowell) vermuten den Täter im engeren Bekanntenkreis und geraten so in einen moralischen Zwiespalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Carey Lowell (Jamie Ross) Steven Hill (Adam Schiff) Val Avery (Max Schaeffer) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Ed Zuckerman, I.C. Rapoport Kamera: Christopher Misiano Musik: Mike Post