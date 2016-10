13th Street 13:05 bis 13:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Fallout USA 2013 Stereo 16:9 Merken Aus der Energiebehörde wurde hochsensible Antiterror-Technologie gestohlen. Fiele sie in die falschen Hände, könnte das nicht absehbare Konsequenzen haben. Nachdem das "Navy CIS"-Team einen Verdächtigen ermittelt hat, durchsuchen Hetty (Linda Hunt) und Eric (Barrett Foa) dessen Haus. Hetty vermutet inzwischen, dass ein Mann aus ihrer Vergangenheit mit der Sache zu tun haben könnte. Das Team kann den Mann verhaften. Von ihm erfahren sie, dass sich das gestohlene Gerät im russischen Konsulat befindet. Daraufhin plant Callen (Chris O'Donnell) eine riskante Operation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Diana Valentine Drehbuch: Joseph C. Wilson, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer, Russell McElhatton Musik: Jay Ferguson