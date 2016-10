13th Street 10:50 bis 11:35 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die ungeschriebene Regel USA 2013 Stereo 16:9 Merken Robin Henson (Kelly Frye), die Freundin des ehemaligen Navy-Offiziers William Garrett (Eric Ladin), wurde von maskierten Männern entführt. Callen (Chris O'Donnell) und Sam (LL Cool J) versuchen zunächst, Garrett ausfindig zu machen, der nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst ein Softwareunternehmen gründete. Dabei stoßen sie auf einen Ingenieur, der früher mit Garrett zusammengearbeitet hat. Er verrät den Ermittlern, dass Garrett und sein Geschäftspartner Bendetti planen, geheime Militärtechnologie an die Chinesen zu verkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Larry Teng Drehbuch: Jordana Lewis Jaffe, Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson