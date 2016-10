Animal Planet 02:55 bis 03:40 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Cherokee Devil USA 2015 Merken In der Mythologie der Cherokee-Indianer taucht ein rätselhaftes Wesen auf: "Tsul 'Kalu", eine Mischung aus Waldgeist und Jagdgott! Der Sagengestalt werden Zauberkräfte und außergewöhnliche Fähigkeiten, wie Gedankenkontrolle, zugeschrieben. Unbestätigten Berichten zufolge soll die mystische Gestalt tatsächlich existieren und zuletzt im Ashe County, in North Carolina beobachtet worden sein. Um der unglaublichen Geschichte auf den Grund zu gehen, starten die Monster-Jäger eine Geisterjagd mit ungewissem Ausgang. Denn wie es scheint, gerät das Team am Ende selbst in den Bann des Tsul 'Kalu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters