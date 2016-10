Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Tödliche Tentakel - Angriff aus der Tiefe USA 2013 Merken Es ist der Stoff, aus dem Mythen und Alpträume entstehen: ein Raubtier, das seit Urzeiten in der schwarzen Tiefe des Meeres auf Beute lauert. Mit seinem muskulösen Körper, zehn Fangarmen und dem ständigen Drang zu fressen, ist das Ungeheuer eine tödliche Gefahr für alles, was sich bewegt. Vorbilder für solche Meeres-Monster waren wohl riesige Kalmare, die ihren Lebensraum ursprünglich in der Tiefsee hatten. Doch seit geraumer Zeit suchen bestimmte Exemplare, wie etwa die Humboldt-Kalmare, ihre Nahrung auch in oberflächennahen Zonen. Und wenn ganze Horden dieser gefräßigen Räuber, die sogar ihre Artgenossen verspeisen, aus großen Tiefen emporsteigen, wird es gefährlich. Internationale Experten und Meeresforscher machen sich in dieser Dokumentation ein Bild der kritischen Lage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man-Eating Super Squid